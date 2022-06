Volante Andrés Colorado é dúvida do São Paulo para enfrentar o Coritiba

Por Estadão - Estadão 8

O técnico Rogério Ceni vai depender do aval do departamento médico para saber se poderá contar com o volante Andrés Colorado para a partida desta quinta-feira, contra o Coritiba, na capital paranaense.

O jogador colombiano já está liberado para realizar atividades com bola, mas segue ainda o protocolo de transição física para ficar 100% à disposição do treinador. Na manhã desta quarta, ele participou dos trabalhos de campo e deixou a comissão técnica otimista.

O aproveitamento do atleta uma boa opção para Ceni que já conta com outros desfalques no setor. Alisson, com dores no joelho corre o risco de não atuar no Sul. Nikão, Gabriel Sara e Talles Costa, também machucados, engrossam a lista de atletas em tratamento no REFFIS do clube.

Com tantos desfalques, Ceni vem trabalhando junto ao elenco para estudar a melhor forma de montar a equipe. Os retornos de Rafinha e Igor Gomes, no entanto, já aliviam o problema do treinador.

São Paulo e Coritiba aparecem empatados com 14 pontos juntamente com o América-MG e Internacional. O time do Morumbi, que figura na sexta colocação pelos critérios de desempate, tenta acabar com a série de três empates no Brasileiro para voltar a encostar nos líderes.

