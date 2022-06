PIB da África do Sul acelera e cresce 1,9% no 1º trimestre ante o anterior

Por Estadão - Estadão 5

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira (7) pela Stats SA, o departamento de estatísticas do país. Com o resultado, a economia sul-africana retornou aos níveis anteriores à pandemia. No trimestre final de 2021, o PIB da nação africana havia registrado expansão de 1,4%. Segundo o relatório, oito das dez indústrias registram crescimento entre janeiro e março de 2022, com destaque para a manufatura. O desempenho foi impulsionado pela alta na produção de itens relacionados a petróleo e química, alimentos e bebidas, além de metais e maquinário.

