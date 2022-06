Adam Sandler surge com olho roxo em programa após acidente doméstico

Por Estadão - Estadão 7

Adam Sandler preocupou os fãs ao aparecer com um olho roxo no programa Good Morning America nesta segunda-feira, 6. Em entrevista, o ator explicou que sofreu um acidente doméstico. O artista contou que, enquanto estava deitado embaixo das cobertas, tentou pegar o telefone com os pés. Na tentativa, o objeto “voou” em sua direção e o golpeou na cabeça. Devido a isso, ganhou a marca no rosto.

“Eu me recusei a reconhecer isso. Senti o sangue e disse: ‘ah, tem alguma coisa acontecendo, mas eu tenho que dormir’. Continuei dormindo (…) Parece tão legal. Quando estou nas ruas de Nova York, vejo as pessoas dizendo: ‘ah, tudo bem. Ele gosta de lutar, aquele cara’. E eu penso: ‘ah, foi um acidente ruim”, comentou.

No entanto, esta não é a primeira vez que Sandler aparece com um olho roxo na televisão. Em 2014, o ator apareceu com o mesmo machucado em um papo com Drew Barrymore no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e em 2015, no programa Game Night, das finais da NBA com Jimmy Kimmel.

