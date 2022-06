Reino Unido: Boris Johnson ganha voto de confiança por 211 a favor e 148 contra

Por Estadão - Estadão 4

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, venceu o voto de confiança no Partido Conservador, por 211 votos favoráveis a 148 contrários. Com o resultado anunciado nesta segunda-feira, 6,, o premiê segue na liderança da legenda e do país. O anúncio já no final da tarde (pelo horário do Brasil) pelo parlamentar e líder do comitê conservador Graham Brady.

Após Brady afirmar que Johnson tem a confiança do partido, parte dos parlamentares comemoraram com palmas. Sem votos nulos, apesar de positivo para o premiê, o resultado mostra que mais de 40% dos 359 parlamentares conservadores votaram contra a permanência de Johnson na liderança. Agora, o partido fica proibido de impor outra votação do tipo por um ano.

