Vitória Strada faz homenagem a Marília Mendonça no quadro 'Dança dos Famosos'

Com o tema sertanejo, Vitória Strada e seu parceiro, Wagner Santos, dançaram a música Bebi Liguei, de Marília Mendonça, no quadro Dança dos Famosos deste domingo, 5. Ao final da apresentação, a atriz tirou a camisa que o dançarino usava para mostrar outra camisa com foto da cantora estampada. Marília morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente aéreo. “A homenagem a Marília Mendonça e o Domingão está de pé. Salve, salve Marília Mendonça. Vitória, eu não sei nem o que falar”, disse o apresentador Luciano Huck.

Eliminação

O jogador de vôlei Douglas Souza e sua parceira, Beatriz Marques, acabaram com as menores notas e foram os eliminados do reality show de dança. Em suas redes sociais, ele escreveu um agradecimento para Beatriz. “Só sei sentir orgulho da nossa trajetória amiga. Dançamos, lutamos, nos divertimos demais e entregamos o nosso melhor. Muito obrigado por essa parceria incrível. Muito orgulho da profissional que você é. Nos vemos nas pistas de dança da vida.”

