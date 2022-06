Ator da novela 'Pantanal' fala sobre nascimento do filho dentro do carro

Por Estadão - Estadão 5

Na última sexta-feira, 3, Leandro Lima, que interpreta Levi na novela Pantanal, da TV Globo, e sua mulher, Flávia Lucini, estavam a caminho do hospital para o nascimento de Toni, mas o bebê resolveu vir ao mundo antes do planejado e nasceu dentro do carro. “A conclusão que a gente chegou é que tudo o que a gente planejou deu errado, mas toda a preparação fez com que desse certo”, disse ele em entrevista ao programa Fantástico.

Flávia contou que começou a sentir dores e entrou em um “espécie de transe”. Então, o casal resolveu chamar Joana, uma amiga que é psicóloga de gestantes e acompanhou toda a gravidez.

Leandro relembrou que Joana pediu para que ele trouxesse uma toalha, pois estava na hora do nascimento. “Joguei umas dez toalhas, mas não tinha noção do que estava acontecendo. Ela falou: ‘Não vai embora, entra no carro’. Aí, quando entrou no carro, ela falou: ‘Gente, vai nascer no carro, tá?’.”

Já no carro, duas quadras depois, o parto ocorreu. Segundo o ator, só deu tempo de colocar a lista de músicas planejada e a criança nasceu ao som de Caetano Veloso.

“Já fiz muita coisa com personagem, mas nunca tinha pensado nessa cena. Gente, isso é de filme”, disse Leandro.

Coincidentemente, a filha mais velha do ator, Giulia Lins, e a mãe dele também fazem aniversário em 3 de junho.

