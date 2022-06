Arábia Saudita eleva preços de petróleo exportado para Ásia e Europa

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A Arábia Saudita elevou os preços de suas exportações de petróleo bruto para a Ásia e Europa para o mês de julho, enquanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) se preparam para aumentar sua produção durante os próximos dois meses.

Continua depois da publicidade

A Saudi Arabian Oil, empresa estatal de petróleo do país, aumentou o preço de seu petróleo bruto Arab Light em US$ 2,10 o barril para compradores asiáticos.

A empresa, conhecida como Saudi Aramco, aumentou em US$ 2,20 o barril para consumidores no norte da Europa e em US$ 2,00 para compradores no Mediterrâneo.

Advertisement

Os preços para o mercado norte-americano permaneceram inalterados.

Continua depois da publicidade

Os ajustes significam que, em julho, os consumidores asiáticos pagarão um prêmio de US$ 6,50 pelo petróleo bruto da empresa sobre a média das referências de Omã e Dubai no período.

No norte da Europa e no Mediterrâneo, os consumidores agora pagarão um prêmio de US$ 4,30 e US$ 3,90 por barril em comparação com o óleo de referência ICE Brent.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].