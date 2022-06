Vinicius Junior diz que Benzema quer enfrentar Brasil na final da Copa

Por Estadão - Estadão 6

Titular no amistoso marcado para segunda-feira, o atacante Vinicius Junior revelou neste domingo que o francês Karim Benzema, seu companheiro no Real Madrid, quer enfrentar a seleção brasileira numa eventual final de Copa do Mundo, no Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

“O Benzema torce para pegar a gente na final, mas acho que não vai dar para ele”, disse o jovem atacante brasileiro. “A gente comenta às vezes, torce para não se pegar antes, para se enfrentar somente na final. E, que na final, vença o melhor”, declarou Vinicius Junior, diplomático.

Pelos cruzamentos possíveis na Copa, de acordo com o sorteio já realizado pela Fifa, Brasil e França podem se enfrentar tanto na semifinal quanto na final. Para que o embate aconteça somente na decisão, é preciso que ambos os times terminam a fase de grupos na mesma posição, seja na primeira ou na segunda. E, claro, que vencem seus confrontos no mata-mata até o aguardado confronto.

Aos 21 anos, Vinicius Junior vem recebendo, enfim, as oportunidades de Tite nas últimas partidas da seleção. Nos últimos meses, o treinador foi criticado por não dar chances ao atacante, que vem de duas boas temporadas com o Real Madrid na Europa.

O atacante chegou em alta ao time nacional ao ajudar o gigante espanhol a faturar mais um título da Liga dos Campeões, no fim de semana passado. Foi o seu gol que decidiu a final com o Liverpool, em Paris.

E, na entrevista coletiva deste domingo, Vinicius Junior e seu largo sorriso não esconderam a felicidade pelo momento vivido. “Com certeza é a maior e a melhor até o momento. Como disse, não quero parar por aqui, quero seguir fazendo história e seguir evoluindo para fazer grandes coisas no futebol. Com 21 anos estar na seleção e fazer gol na final da Champions (Liga dos Campeões) é um peso muito grande, me dá bagagem para sonhar”, ponderou.

Apesar da empolgação pelas conquistas recentes no Real – foi também campeão espanhol -, Vinicius garantiu “foco total” na Copa do Mundo, marcada para o fim do ano. “Foco total no Mundial. Agora é trabalhar ao máximo e fazer ajustes, falta muito pouco para a Copa do Mundo começar. É o momento mais importante, desde 2018 o elenco está trabalhando para chegar nesse momento especial em que todos os jogadores querem chegar. Para mim, não é diferente.”

Nesta segunda, no amistoso com o Japão, Vinicius Junior será titular no ataque brasileiro, ao lado de Neymar, Raphinha e Lucas Paquetá. O jogo em Tóquio está marcado para começar às 7h20, pelo horário de Brasília.

Felipe Rosa Mendes

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

