Ex-governador Marconi Perillo comunica diagnóstico positivo para covid

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) anunciou em suas redes sociais que registrou o diagnóstico positivo para covid-19 e vai cancelar a sua agenda para os próximos dias. Ele apontou que sua saúde está bem, sem febre, e segue todas as instruções médicas. “Cancelei toda a minha agenda dos próximos dias, inclusive do encontro de hoje em Morrinhos, e das festividades do Divino Espírito Santo em vários municípios goianos.”

Ele afirmou que está sob cuidados médicos do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia e “tomando todas as precauções (…), sobretudo com repouso para evitar maiores danos à minha saúde e não contaminar outras pessoas”.

