Ucrânia: pedidos para evitar humilhação da Rússia podem humilhar a França

Em resposta ao presidente francês, Emmanuel Macron, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o foco dos países deve ser “colocar a Rússia em seu lugar”. “Pedidos para evitar a humilhação da Rússia podem apenas humilhar a França e cada outro país que pedir por isso. Porque é a Rússia que está humilhando a si mesma”, escreveu Kuleba no Twitter, neste sábado.

Ontem, em coletiva de imprensa local, Macron afirmou que “não devemos humilhar a Rússia” por “erro histórico” do presidente russo, Vladimir Putin, pensando em um caminho diplomático para saída da guerra.

De acordo com reportagem da Reuters, o assessor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, disse não ver sentido em negociar com Moscou. “Até que recebamos armamento em sua quantidade máxima, até que fortaleçamos nossas posições, até que as empurremos as forças russas para o mais longe possível de nossas fronteiras, não há razão em mantermos negociações”.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

