Tite deve escalar Alisson, Guilherme Arana e Vinícius Júnior contra o Japão

A seleção brasileira deverá ter alterações na escalação para o amistoso com o Japão, neste domingo, às 7h20 (horário de Brasília), em Tóquio. Durante treino, neste sábado, na capital japonesa, o técnico Tite utilizou Alisson, Guilherme Arana e Vinícius Júnior no time titular. Saíram Weverton, Alex Sandro e Richarlison, que estiveram em campo na goleada, por 5 a 1, sobre a Coreia do Sul.

Com as mudanças, a principal adequação tática será o posicionamento de Lucas Paquetá, que deverá deixar o lado esquerdo do ataque para ficar no meio ao lado de Neymar. Desta forma, o Brasil perde um centroavante de ofício, função exercida por Richarlison diante da Coreia.

Tite também poderá fazer alguma experiência na zaga, afinal durante o treino no Estádio Nacional chegou a colocar Éder Militão no lugar de Thiago Silva e em outro momento tirou Daniel Alves da lateral-direita.

O zagueiro Gabriel Magalhães voltou a participar das atividades normalmente, livre das dores musculares na coxa esquerda, que o tiraram da partida contra a Coreia.

Uma escalação provável para encarar a seleção japonesa poderá formar com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Éder Militão) e Guilherme Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vinícius Júnior.

