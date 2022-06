BC fará uma atualização parcial da pesquisa Focus às 8h30 na 2ªfeira

Por Estadão - Estadão 4

O Banco Central informou há pouco que fará uma “atualização parcial” da Pesquisa Focus às 8h30 desta segunda-feira, 6. Segundo o BC, a informação será divulgada por meio de uma nota à imprensa, com uma parcial das projeções de mercado feitas até esta sexta-feira,3. Mas o órgão não detalhou como será a publicação, se com todos os indicadores da pesquisa ou apenas uma parte. Tampouco se irá divulgar as medianas das semanas anteriores ou apenas desta última semana. “Não haverá atualização das séries temporais das expectativas de mercado”, se limitou a dizer.

A última publicação do Boletim Focus ocorreu no dia 2 de maio, um dia antes de começar o Comitê de Política Monetária (Copom) do mês passado, durante uma trégua da greve dos servidores.

O movimento de paralisação foi iniciado no dia 1º de abril, mas foi suspenso temporariamente entre 20 de abril e 2 de maio, o que coincidiu com o período pré-Copom. Agora, se aproxima o Copom de junho, que ocorre nos dias 14 e 15. Parte das projeções de mercado do Boletim Focus é usada no modelo de inflação do BC, que guia a decisão da taxa Selic. Desde o último Copom, as projeções de inflação do mercado para o IPCA de 2022 e 2023 subiram, conforme pesquisas paralelas à Focus, como a do Projeções Broadcast.

Neste momento, os sindicatos que representam os servidores do BC estão reunidos com o presidente do órgão, Roberto Campos Neto. Mas, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, a atualização parcial da Focus não foi decidida no encontro com Campos Neto. Faiad disse que os servidores não farão uma trégua para a divulgação do boletim.

Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

