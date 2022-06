Sem Arboleda, Ceni retoma esquema do São Paulo com 2 zagueiros contra o Avaí

Por Estadão - Estadão 4

Com a ausência de Arboleda, que serve a seleção equatoriana, o técnico Rogério Ceni vai ter de escalar a zaga do São Paulo com dois homens na partida contra o Avaí, neste sábado, às 19 horas, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os escolhidos foram Diego Costa e Léo.

O time tricolor mostrou evolução nas últimas partida com a utilização de três zagueiros, mas como Arboleda é um desfalque, Ceni não se mostrou confiante em colocar outro jogador para desempenhar esta função.

Além de Arboleda, Rafinha, Igor Gomes (suspensos), Andrés Colorado, Nikão e Talles Costa recuperação de lesão) estão fora da partida. Em compensação, Alisson, que cumpriu suspensão contra o Ceará, deve voltar ao time.

Com mudanças de peças na zaga e meio de campo, Ceni, nesta sexta-feira, orientou mais um treino tático, com o objetivo de acertar as funções de cada atleta. Uma formação provável para a partida na capital catarinense poderá formar com: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri.

Com 13 pontos, ao lado do Coritiba, o São Paulo inicia a rodada atrás apenas de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians. Uma vitória frente ao Avaí é importante para o São Paulo não perder contato com os líderes.

