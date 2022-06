Marcelo Chamusca admite "momento difícil" do Guarani na Série B

Por Estadão - Estadão 4

Com duas semanas de trabalho no Guarani, o técnico Marcelo Chamusca admite que o momento é difícil. Sem vencer há seis jogos, o time de Campinas está na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira, o Guarani vencia o Vila Nova por 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate, em pênalti convertido por Arthur Rezende. Marcelo Chamusca admitiu preocupação com o lado emocional dos jogadores.

“Em relação ao emocional, é um momento difícil. Claro que após o jogo todos estavam abatidos no vestiário, depois de tomar um empate no fim do jogo. Mas são esses jogadores, pelo menos até a próxima janela, é que vão tirar o Guarani dessa situação”, disse o treinador.

Para Marcelo Chamusca, uma vitória sobre o Vila Nova seria importante principalmente por causa da questão psicológica, além de tirar o Guarani da zona de rebaixamento.

“O resgate da confiança é o principal. Hoje era um jogo para moralizar e subir na tabela. A gente iria subir sete posições. Mas o treinador é contratado para que, nesses momentos, consiga manter a tranquilidade, analisar o jogo como um todo e avaliar o que precisa ser melhorado. Uma vitória seria, claro, muito importante para a sequência do trabalho”, comentou Chamusca.

Na lanterna da Série B, com apenas nove pontos, o Guarani busca a reabilitação na segunda-feira, mais uma vez no estádio Brinco de Ouro da Princesa, agora contra o Operário, pela 11ª rodada.

