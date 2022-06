Medina, Filipinho e Jadson André avançam às quartas de final na Indonésia

Por Estadão - Estadão 5

Os surfistas enfim voltaram às ondas de G-Land nesta sexta-feira, quase uma semana depois da última bateria de disputas, no sábado passado. Superados os dias de folga, de mar sem ondas relevantes, os brasileiros se destacaram na etapa da Indonésia do Circuito Mundial de surfe. Gabriel Medina, Filipe Toledo e Jadson André avançaram às quartas de final.

Voltando ao circuito nesta etapa, Medina superou o americano Kolohe Andino por 14,67 a 10,67. E agora vai enfrentar o compatriota Jadson André, que fez bonito ao despachar o bicampeão mundial John John Florence por 9,53 a 9,37.

“A bateria foi superlenta, mas eu tentei ficar ativo”, comentou Medina. “E, no final, eu consegui pegar duas boas ondas. Sorte que eu tive a ajuda do jetski e voltei a tempo de estar no lugar certo para pegar a outra onda. Me sinto bem de ter avançado. Agora é uma bateria contra o meu amigo Jadson. Estou empolgado para essa bateria.”

Atual líder do campeonato, o brasileiro Filipe Toledo eliminou o local Rio Waida, convidado da organização, por 11,23 a 8,57. “É sempre difícil enfrentar um convidado. Eles não têm a pressão e os títulos, podem apenas se divertir, o que torna tudo mais complicado. Eu tinha uma estratégia na minha cabeça e funcionou. Espero que o tempo ajude amanhã para que possamos ter um dia divertido, com muitas oportunidades de ondas”, comentou o brasileiro, que vai encarar o americano Griffin Colapinto nas quartas.

Já Italo Ferreira, campeão mundial e atual campeão olímpico, se despediu na disputa ao ser batido pelo australiano Connor O’Leary por 9,93 a 7,90. O próximo adversário do surfista da Austrália é o sul-africano Matthew McGillivray, que despachou o australiano Ethan Ewing por 12,50 a 8,87.

Os irmãos Samuel e Miguel Pupo também foram eliminados nesta sexta. Samuel caiu diante do japonês Kanoa Igarashi por 12,67 a 8,17, enquanto Miguel foi derrotado pelo americano Griffin Colapinto por 14,17 a 13,67. Igarashi enfrentará nas quartas o australiano Jack Robinson.

Estadao Conteudo

