Taxa anual de inflação ao consumidor da Turquia acelera a 73,5% em maio

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na Turquia saltou à taxa anual de 73,5% em maio, no 12º mês consecutivo de aceleração, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado representa o nível mais alto do indicador desde outubro de 1998. Economistas consultados pela FactSet esperavam uma alta anual de 74% no CPI turco nesse período. Em abril, a inflação ao consumidor turca havia avançado 69,97% em relação a igual mês do ano passado. Na comparação mensal, o CPI turco avançou 3% em maio, neste caso desacelerando depois de ter subido 7,3% no mês anterior. Com informações da Dow Jones Newswires.

