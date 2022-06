Murilo e Luan poderão formar a dupla de zaga do Palmeiras contra o Atlético-MG

Por Estadão - Estadão 7

Diante dos desfalques por causa das convocações feitas por várias seleções, o técnico Abel Ferreira poderá escalar Murilo e Luan como a dupla de zaga do Palmeiras para o jogo com o Atlético-MG, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois zagueiros se recuperaram de contusão e vão ter a missão de parar Hulk e seus companheiros. Murilo teve fadiga muscular durante o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, na última rodada, enquanto Luan está fora da equipe desde fevereiro por causa de lesão muscular.

Se a lista de ausências é grande, com nomes de peso como Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta, Abel terá o retorno de Piquerez e Gabriel Verón. Com isso, uma escalação provável poderá formar com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

O jogo com o Atlético-MG vale a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Os dois times somam 15 pontos, juntamente com o Corinthians, mas o time alviverde fica na frente no saldo de gols (8,5,4).

A expectativa da torcida é muito grande para esta partida e isso pode ser representado pela venda antecipada de ingressos. Até esta quinta-feira à tarde, 37.700 bilhetes já haviam sido vendidos, criando a possibilidade de quebra de recorde de público no ano na arena palmeirense, que pertence ao clássico com o Corinthians, em março, pelo Paulistão, quando 39.511 torcedores estiverem presentes.

