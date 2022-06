Tesouro dos EUA amplia sanções contra redes que apoiam Putin e elites da Rússia

Por Estadão - Estadão 4

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções, nesta quinta-feira, 2, que têm como alvo redes que apoiam o presidente russo, Vladimir Putin, e outras elites do país. A decisão dá continuidade à resposta norte-americana à invasão da Rússia à Ucrânia.

De acordo com comunicado, a mais nova ação do Tesouro atinge uma corretora de iates alinhada ao Kremlin, vários funcionários proeminentes do governo russo e um associado próximo de Putin, Sergei Roldugin, “que é o guardião da riqueza offshore do presidente Putin”.

O departamento afirma que as elites russas se apoiam em redes complexas para esconder, mover e manter suas riquezas e ativos de luxos.

Dois iates, identificados como Graceful e Olympia, foram considerados propriedades bloqueadas por terem o interesse de Putin, segundo o Tesouro.

O documento menciona uma série de entidades e indivíduos que foram registrados como donos ou pessoas envolvidas no gerenciamento de algum dos dois iates. Outros navios e aeronaves também foram alvos de sanções.

Na lista de indivíduos, está Roldugin, descrito como amigo próximo de Putin e parte de seu sistema de gerenciamento offshore.

Autoridades do governo russo, Yury Slyusar, Vitaly Savelyev, Maxim Reshetnikov, Irek Envarovich Faizullin e Dmitriy Yuryevich Grigorenko também são atingidos pelas sanções.

Como resultado, todas as propriedades ou interesse em propriedades de tais pessoas e nos Estados Unidos estão bloqueadas, diz o Tesouro.

