Financiamento imobiliário via Caixa atinge em maio R$ 15,6 bi, recorde mensal

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A Caixa Econômica Federal concedeu R$ 15,6 bilhões em crédito imobiliário no mês de maio deste ano, o melhor resultado mensal da história do banco público. O recorde anterior era de agosto do ano passado, com R$ 14 bilhões em contratações.

Continua depois da publicidade

Em relação a maio de 2021, as concessões realizadas pela Caixa subiram 29,2% na modalidade. Ao todo, o banco concedeu R$ 400 bilhões em crédito imobiliário entre janeiro de 2019 e maio deste ano.

“Os crescentes resultados solidificam a posição da Caixa como o banco da habitação e reforçam seu papel de protagonismo nesse mercado que tem importante reflexo social e econômico no País”, afirma a instituição, em nota à imprensa.

Advertisement

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Caixa está acelerando no crédito imobiliário, na contramão dos demais grandes bancos brasileiros, para recuperar mercado na modalidade, em que é líder.

Continua depois da publicidade

Boa parte do avanço tem sido no crédito com recursos da poupança, que tem sido um dos focos da desaceleração do mercado. Em abril, segundo a Abecip, esse tipo de financiamento caiu 31,6% em relação ao mesmo período de 2021.

A Caixa também realiza financiamentos de programas do governo, como o Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS e subsídios aos compradores.

Matheus Piovesana

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].