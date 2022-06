Carol Nakamura diz ter autorização para usar imagem do filho adotivo

Por Estadão - Estadão 1

Carol Nakamura usou suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 1º, para se defender de comentários feitos na internet sobre a exposição do seu filho adotivo, Wallace, de 12 anos, que decidiu voltar para a família biológica. “Gente, as informações estão bem fora de contexto mesmo. Hoje eu vi uma postagem de um dos juízes da internet sobre o fato de eu ter postado um vídeo do Wallace com o meu irmão de três anos orando para ele não fazer xixi na cama”, iniciou em uma série de vídeos publicados no Stories do Instagram.

Segundo a atriz e bailarina, a publicação do vídeo em questão foi feita por ela estar sentindo falta do menino e garantiu que tem autorização para o uso da imagem dele nas redes. “Tenho autorização dele, sim, para postar. Tenho autorização da mãe biológica dele, sim. Que fique muito claro porque as pessoas falam o que elas não sabem.”

Ela disse que o vídeo é de dois anos atrás. “O Wallace fez xixi na cama, o que é normal. Até eu que sou grande mijo às vezes, se estiver com muito sono. Acontece. Raramente, porque estou grande, mas acontece. Criança eu não vejo problema nisso.”

“Por ter três anos de idade, ser uma criança e muito amigo do Wallace. Ele teve a ideia de orar para o Wallace não fazer xixi na cama. E esse foi um dos vídeos que eu postei com vários outros.”

Carol Nakamura afirmou que questões como a alfabetização dele são mais importantes e deveriam ser comentadas. “Eu acho que quem gosta do Wallace deveria estar feliz porque ele não sabia nem ler e nem escrever.”

Ela contou que o menino criou um Instagram e fez uma live para falar com ela, mas que pediu para que ele apagasse a conta para que as pessoas não fizessem comentários diretos a ele. “Ninguém está expondo criança nenhuma, esta é a minha história, onde o Wallace entrou na minha vida, Graças a Deus.”

Para ela, alguns motivos justificam a escolha do menino ter voltado para a família biológica, como o fato da mãe ter saído recentemente do hospital e questões de adaptação.

O marido de Carol, Guilherme Leonel, havia publicado em seu Instagram um texto falando do Wallace, no qual ele escreveu: “o que prezamos é a felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro”. Ela disse que a postagem foi apagada e explicou a intenção da fala.

“Dificilmente terá um futuro. Sim, porque um futuro é difícil. Não vai ser fácil nem para você, nem para mim, nem para o Wallace, nem para ninguém. Cada um sofre uma dificuldade diferente, uns mais e outros menos, mas todo mundo tem uma dificuldade na vida. Então, o futuro realmente é muito difícil e até isso incomodou as pessoas.”

Marcos Leandro, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

