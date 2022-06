Swiatek vence a 33ª seguida e encara russa na semifinal de Roland Garros

Por Estadão - Estadão 5

Praticamente imbatível nesta temporada, a polonesa Iga Swiatek fez mais uma vítima nesta quarta-feira. A tenista número 1 do mundo despachou a americana Jessica Pegula, que vive grande fase no circuito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h29min, e garantiu seu lugar na semifinal de Roland Garros.

Com o resultado, Swiatek acumulou sua 33ª vitória consecutiva na temporada. Ela vem de cinco títulos consecutivos no ano, sendo quatro deles de nível WTA 1000, abaixo apenas dos Grand Slams. Entre eles, venceu duas partidas na Billie Jean King Cup, com direito a três “pneus”. A polonesa não perde desde fevereiro, quando caiu nas oitavas de final em Dubai.

Embalada, a líder do ranking impôs forte ritmo diante de Pegula, atual 11ª do ranking, e só enfrentou certa resistência no set inicial, quando chegou a sofrer sua única quebra de saque na partida. A segunda parcial foi mais fluida para a favorita, que terminou o jogo com nada menos que 30 bolas vencedoras, quase o dobro das 16 da americana. E cometeu apenas um erro não forçado a mais: 28 a 27.

Sua próxima adversária será a russa Daria Kasatkina, atual número 20 do mundo. Num confronto totalmente russo, ela superou a compatriota Veronika Kudermetova por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Será a primeira semifinal de Grand Slam de Kasatkina, de 25 anos.

Será o quinto confronto entre Swiatek e Kasatkina no circuito profissional. A polonesa perdeu o primeiro, disputado em 2021, sobre a grama. Mas venceu os três jogos seguintes, todos neste ano, na quadra dura.

A outra semifinal feminina de Roland Garros terá a surpreendente italiana Martina Trevisan e a americana Coco Gauff, respectivas 59ª e 23ª do ranking da WTA.

