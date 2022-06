BC do Canadá eleva juros básicos para 1,5% ao ano e sinaliza novas altas

Por Estadão - Estadão 6

O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros (overnight) em 0,5 ponto porcentual, de 1,0% a 1,5% ao ano, nesta quarta-feira, 1º de junho. A taxa bancária foi elevada a 1,75% e a taxa de depósitos, a 1,5%.

Com o excesso de demanda na economia e a inflação persistente acima da meta de 2%, o Conselho do BoC continua acreditando que mais altas serão necessárias nos juros, segundo a nota.

O BoC informou ainda que continua dando sequência à política de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), iniciada em abril.

No comunicado, a autoridade monetária destaca a crescente inflação no Canadá e no restante do mundo. “À medida que as pressões generalizadas sobre os preços dos insumos atingem os preços ao consumidor, a inflação continua a se ampliar, com os núcleos de inflação variando entre 3,2% e 5,1% no Canadá”, informa.

Quase 70% dos componentes do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no país lidam com inflação acima de 3%. O peso sobre a atividade se intensificou com a invasão russa à Ucrânia, lockdowns na China e gargalos de oferta, afirma o BoC.

Francine de Lorenzo e Ilana Cardial

Estadao Conteudo

