Wahine Bodyboarding Pro: Espírito Santo recebe etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding

Pela primeira vez o Espírito Santo vai receber uma etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, o Wahine Bodyboarding Pro. E a cidade da Serra, mais precisamente a Praia de Jacaraípe, foi a escolhida para sediar o evento, que vai acontecer entre os dias 20 e 26 de junho, com a participação de atletas de várias partes do mundo. Uma das confirmadas é Neymara Carvalho, idealizadora do evento que vai destacar o empoderamento das mulheres, o lifestyle, a responsabilidade social, entre outros conceitos.

Mais de 150 atletas de diversos países são aguardadas no Espírito Santo, estado da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, idealizadora do projeto. Recordista de títulos no circuito, a experiente atleta decidiu criar uma etapa exclusiva para mulheres, por ainda mais reconhecimento e valorização para a categoria que trouxe inúmeros títulos mundiais para o Brasil. Nomes como Alexandra Rinder (Ilhas Canárias), Ayaka Suzuki (Japão), Sori Ohara (Japão) e Isabela Sousa (Brasil) já estão confirmados.

“Poder tornar o Wahine Bodyboarding Pro uma etapa de circuito mundial é a realização de um sonho. Trabalhar em prol do esporte que me deu tudo na vida é uma forma de retribuir e incentivar as próximas gerações. O bodyboarding é um dos esportes que mais deu alegrias ao Brasil e grande parte veio das atletas mulheres. Sendo assim, nada mais justo do que termos uma etapa exclusiva para nós. Uma forma de enaltecer e incentivar atletas de todo mundo”, comenta Neymara Carvalho.

A competição terá três categorias, com premiações de encher os olhos: Serão U$15.000,00 na categoria Profissional, U$10.000,00 para a categoria Master e U$5.000,00 para a Pro Junior.

Talentos revelados

É inegável que o Brasil é um dos principais representantes do bodyboarding feminino mundial e o Espírito Santo, um grande celeiro de grandes talentos, como a bicampeã brasileira Luna Hardman, que segue os passos da mãe Neymara Carvalho no esporte e a vice-campeã mundial Maylla Venturin, que inclusive é moradora da Serra, cidade que vai sediar a competição.

E foi em terras capixabas que aconteceu uma movimentação importante para a cena: a criação da Lei 10.916/19, de iniciativa do Governo do Estado, que iguala as premiações entre homens e mulheres em competições apoiadas pelo Estado, um marco histórico e uma referência a ser seguida.

Aulão social

Durante o Circuito, mais de 200 estudantes da rede municipal de ensino terão a oportunidade de participar de aulões de bodyboarding ministrados pelas competidoras. A iniciativa visa incentivar o desenvolvimento do esporte ao mesmo tempo em que proporciona um intercâmbio cultural entre as atletas,alunos e população em geral.

Sobre o Wahine Bodyboarding Pro

O projeto idealizado por Neymara surgiu em 2021. “Wahine”, que significa “mulher” na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí e inspira o evento esportivo marcado para o mês de junho. Além disso, foi em águas havaianas um dos pódios mais emblemáticos de Neymara Carvalho. Ao sair da Barra do Jucú, ela consagrou seu nome no cenário do bodyboarding internacional sendo a campeã de uma das mais acirradas disputas do Mundial, na Praia de Pipeline, em 2006 e 2011.

Inscrições

As inscrições para o Wahine Bodyboarding Pro estão abertas no site oficial do evento – https://www.e-inscricao.com/ wahinebbpro/wahinebbpro

O Wahine Bodyboarding Pro é uma realização do Instituto Neymara Carvalho e conta com o patrocínio do Governo do Estado do Espírito Santo e apresentação da ArcelorMittal.

Serviço

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino – Wahine Bodyboarding PRO

Data: 20 a 26 de junho, das 8 às 16h

Local: Praia de Jacaraípe, na Serra

Entrada gratuita

Classificação livre

