Vocalista do Metallica liga para fã que teve filho em show no Brasil

O vocalista da banda Metallica, James Hetfield, ligou para a mãe que teve seu bebê durante o show da banda em Curitiba, no último dia 7.

Joice Figueiró compartilhou a ligação nos Stories na última terça-feira, 10. “Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Não tenho palavras”, disse a fã da banda de heavy metal.

A tatuadora compartilhou um trecho da ligação no momento que o vocalista James se apresenta. No vídeo ela escreveu: “Não vou postar todo o vídeo porque ele tem sete minutos, mas vou compartilhar com vocês esse pedaço”.

Joice e marido, o barbeiro Jaime Figueiró, compraram os ingressos para a apresentação em abril de 2020. Contudo, devido a pandemia da covid-19, o show foi adiado duas vezes.

“Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar? … Em todos os shows que eu vou alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei”, escreveu a tatuadora em um post no seu Instagram.

A banda encerra sua passagem pelo Brasil nesta quinta-feira, 12, com um show marcado em Belo Horizonte. O grupo passou pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo

