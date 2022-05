Violência nas estradas: nove pessoas morrem em acidentes no Sul do ES no fim de semana

Por Redação - Redação 64

O fim de semana do Dia das Mães de muita violência nas estradas do Sul do Espírito Santo. O acidente com mais vítimas aconteceu no início da madrugada de sábado (7), quando cinco pessoas morreram após a colisão entre um ônibus da viação Gontijo e um carro de passeio. Entre os mortos, dois passageiros e o motorista do coletivo, além dos dois ocupantes do outro veículo.

Violência nas estradas

Sábado (7)

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na manhã do último sábado (7), na BR-482, em Guaçuí. A batida, segundo policiais, foi entre uma moto e um caminhão e ocorreu em um local conhecido por Bicão.

Também no sábado, um homem de 35 anos foi preso após sofrer um acidente em Venda Nova do Imigrante. Ele não quis ser atendido pelos paramédicos e foi levado para a delegacia do município.

Domingo (8)

Um rapaz de 21 anos morreu no período da tarde na ES-486, em Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim. O jovem perdeu o controle da direção em uma curva, segundo a Polícia Militar, e bateu contra uma cerca às margens da rodovia.

Segunda (9)

A violência nas estradas continuou na madrugada desta segunda-feira (9), quando um rapaz de 26 anos morreu e uma jovem de 22 ficou ferida após um acidente na Rua Maurílio Coelho, na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

