Vila Velha 487 anos: Fogo símbolo na Prainha e bonde histórico restaurado

Por Redação - Redação 9

Na manhã deste domingo (22) o fogo simbólico foi aceso na Prainha após percorrer 19 Km do Palácio Anchieta, passando pela Rodovia Carlos Lindenberg e orla, até o sítio histórico do município, levada por integrantes do Corpo de Bombeiros, Marinha, Guarda Municipal, Guarda Vidas Municipal e Exército, além das polícias Federal, Civil e Militar.

Até a manhã desta segunda (23), os Desbravadores, que também conduziram o fogo, farão a guarda da chama que irá acender a pira no Centro da cidade, ritual que significa a passagem da capital do Espírito Santo para Vila Velha durante a data da Colonização do Solo Espírito-santense. A ocasião contou com a apresentação da banda do Exército.

O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou o momento histórico onde a primeira cidade capixaba, a terceira mais antiga do Brasil, volta a ser a capital dos capixabas. Mais ainda pelo conjunto de investimento que será anunciado, com recursos próprios e em parceria com o Governo do Estado, para transformar ainda mais a vida dos canelas-verdes.

“A nossa maior missão é cuidar das pessoas. A solução das demandas da cidade deve ser prioridade constante. Até pouco tempo, o Parque da Prainha era um local abandonado e, hoje, virou o Parque das Famílias, citando um exemplo apenas. Estamos construindo o futuro cuidando do presente, pois são mais de 500 milhões em investimentos para solucionar passivos de décadas em pouco tempo. Enfrentamos os desafios, criamos o diálogo com os governos do Estado e Federal, para buscar os recursos que estão transformando a nossa cidade em um lugar melhor para todos”, ressaltou o prefeito.

O governador Renato Casagrande reafirmou o compromisso de tornar Vila Velha um lugar melhor, respeitando a história não só da cidade, mas também do Espírito Santo.

“Neste ano estamos comemorando os 487 anos do descobrimento do Estado, e estamos ajudando nessa mudança de paradigma proposta pelo prefeito Arnaldinho. Nos seus 488 anos, Vila Velha já será uma outra cidade com o que diz respeito à infraestrutura, mobilidade, drenagem, saneamento e qualidade de vida”, disse o governador Renato Casagrande.

Bonde restaurado

Em seguida do acendimento do fogo simbólico, foi a vez de entregar para a população o Bonde 42, que foi totalmente restaurado. Desde janeiro deste ano, um dos ícones da história capixaba passou por reparo que contemplou o seu teto e outras peças danificadas por conta da força do tempo.

Durante a solenidade, o coletivo Museu Vivo apresentou a peça Anchieta Depoimentos, do escritor e diretor Paulo de Paula. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1976 nos palcos do Teatro Carlos Gomes, com as presenças dos mestres de congo Honório e Alcides.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, a restauração mostra a credibilidade do município para o resgate da cultura canela-verde e fortalece o sítio histórico da Prainha, marco zero da civilização capixaba.

“A iniciativa representa um investimento de R$ 80 mil, joga luz na história da implantação do modal que, no começo do século 19, representou um salto de qualidade de vida para os moradores, pois por muitas décadas, foi o meio de deslocamento mais rápido e confortável que havia”, contou Paulo.

A restauração do bonde foi realizada pela Prefeitura de Vila Velha, Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e Instituto Vale.

A Casa da Memória funcionará durante todo o feriadão, das 9 às 18h.

Confira a programação do 23 de Maio:

23/05 – SEGUNDA

8h – Cerimônia de abertura do Desfile Cívico, na Av. Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha

9h – Início do Desfile na Avenida Jerônimo Monteiro. Ordem do desfile:

1. Escola Aprendizes de Marinheiro do ES

2. 38° Batalhão de Infantaria do Exército

3. Associação dos Oficiais da Reserva do Exército (Aore-ES)

4. Associação dos Diplomados da Escola Superior De Guerra (Adesg)

5. Polícia Militar com a banda Junior

6. Corpo de Bombeiros Militar

7. Polícia Civil

8. Polícia Federal

9. Polícia Rodoviária Federal

10. Secretaria de Estado da Justiça

11. Defesa Civil de Vila Velha

12. Ambulâncias Novas

13. Guardas Municipais – Vila Velha/ Vitória / Serra / Viana e Cariacica (bandas do Exército e da PM saem no recuo e finalizam seus desfiles)

14. Clube de Aventureiros e Clube de Desbravadores com a banda Fanfarra

15. Escolas Municipais de Vila Velha (78 escolas com 7 bandas + Banda de Viana e Banda de Cariacica e Conselho dos Idosos)

16. GRES Independentes de São Torquato

17. Mocidade Unida da Glória

15h – Tour a Pé da Prainha com guia e personagem histórico

Parque da Prainha:

Tenda cultural

13h – Circo Ravanis e Circo Estelar

15h – Teatro Duo Dalissa

16h – Show com Marcos Macedo

Palco principal

17h – Do Samba Soul

19h – Revelação

Tendas de Artesanato e Economia Solidária

Das 10h às 21h

Programação nas comunidades:

23/05 – Segunda – Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares)

10h – Atrações Infantis: Pula Pula, Brinquedos Infláveis, Pipoca e Algodão Doce

11h – Atrações: mestre brincante Valter Vieira, o Balunga, e apresentações musicais de voz e violão de Augusto Galvêas e Inara Novaes.

Advertisement

