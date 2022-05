Vídeo: Polícia Federal apreende 235 quilos de cocaína em casco de navio em Vitória

Por Redação - Redação 38

Policiais Federais realizaram, no fim da manhã desta quarta-feira (25), a apreensão de 235 quilos de cocaína que estavam escondidos sob o casco de um navio, atracado num porto privado localizado na Baía de Vitória.

O cargueiro onde a droga foi encontrada seguiria do Espírito Santo com destino à Europa, sem atracar em outro porto do Brasil.

Tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão que acionou a Polícia Federal. Os policiais então seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento sob o caso, conhecido por “Sea Chest”.

Foi possível identificar e retirar 05 (cinco) pacotes com aproximadamente 45 quilos de cocaína cada um, mas em razão da complexidade deste tipo de busca, os trabalhos foram realizados com o apoio de mergulhadores especializados.

Toda a droga encontrada e apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.

