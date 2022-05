Vídeo: avião que será transformado em suíte chega ao Caparaó Capixaba

Por Marcos Freire - Marcos Freire 53

Uma iniciativa turística que vai ser instalada na região do Caparaó Capixaba tem chamado a atenção de todos nos últimos dias. Trata-se do chamado avião-suíte que vai ser instalado em um empreendimento imobiliário na região do distrito de Limo Verde, no município de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó Capíxaba.

O avião saiu de Curitiba (PR) no meio deste mês e chegou a Divino de São Lourenço neste final de semana. Moradores de Patrimônio da Penha – distrito vizinho a Limo Verde – registraram a passagem de parte da aeronave sendo transportada por uma carreta (veja o vídeo abaixo).

A aeronave tem 20 metros de comprimento e 24 de envergadura e vai ser uma das instalações do empreendimento, servindo como suíte, e ficará ao lado de uma pousada e chalés, se tornando a mais nova atração do turismo no Caparaó Capixaba, uma das regiões mais bonitas do Espírito Santo e do Brasil.

A iniciativa é dos empresários Joarez Sofiste e Aloísio Muruce e deve gerar em torno de 40 empregos diretos e outros 50 indiretos. O lançamento da iniciativa está previsto para o mês de outubro deste ano.

