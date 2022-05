Vargem Alta participa do 1º Seminário de Conservação da abelha Uruçu-capixaba

Por Redação - Redação 5

O secretário de Meio Ambiente de Vargem Alta, Helimar Rabello, participou do 1º Seminário de Conservação da Uruçu-capixaba, no Centro de Desenvolvimento Guaçu-Virá, em Venda Nova do Imigrante. O objetivo foi de discutir os principais desafios e oportunidades para a conservação desta abelha, endêmica das montanhas capixabas e atualmente ameaçada de extinção.

O Seminário ocorreu na última quinta-feira, 19 de maio, e contou com a presenças das secretarias de Meio Ambiente de Vargem Alta, Castelo, Alfredo Chaves, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.

O evento é uma das ações do Programa de Conservação Uruçu-capixaba, uma iniciativa pioneira que pretende determinar genótipos prioritários e métodos de manejo para a multiplicação efetiva de colônias da uruçu-capixaba e sua posterior reintrodução na natureza, em árvores protegidas nos Parques Estaduais de Pedra Azul, Forno Grande e Reserva Ambiental Águia Branca.

De acordo com o coordenador do programa, professor Helder Canto Resende, da Universidade Federal de Viçosa, desde 2007, diversas ações têm sido realizadas em prol da conservação da Melipona capixaba.

“Considero o momento atual como estratégico para unir forças e formar uma rede de colaboradores, unindo o poder público, instituições de pesquisa, Unidades de Conservação, Centros de Educação Ambiental, Escolas, Meliponicultores e a comunidade, todos pela conservação dessa abelha, um patrimônio natural das montanhas capixabas”, ressalta.

Nesse sentido, pretendemos elaborar o Plano de Ação Estadual para a Conservação da Uruçu-capixaba, integrando ações com o Plano de Ação Nacional de Conservação dos Insetos Polinizadores. Nesse Plano, vamos identificar as principais ações e traçar estratégias de conservação, designando articuladores e responsabilidades para o efetivo sucesso do programa de conservação da uruçu-capixaba.

