Vargem Alta faz levantamento de informações sobre empreendimentos turísticos do município

A gestão moderna exige que a tomada de decisão seja feita com o máximo de informações, possibilitando que o planejamento seja estrategicamente configurado em um contexto situacional. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes está realizando levantamento de informações sobre empreendimentos turísticos do município de Vargem Alta.

Um questionário foi elaborado para os empreendimentos das áreas de hospedagem em geral, alimentação (restaurantes, cafeterias e afins), agroturismo e artesanato possam colaborar com informações de seus respectivos estabelecimentos para posterior elaboração de inventário turístico. O formulário está disponível no aqui.

Para desenvolver as potencialidades turísticas do município é imprescindível que haja planejamento e integração dos atrativos que o compõem, o que exige também informações confiáveis como base para análises e decisões acertadas. Assim, o levantamento de informações turísticas e complementares é fundamental para a construção de um pensamento estratégico sobre aquilo que se pretende em relação ao desenvolvimento do município.

O inventário consiste em levantar, identificar, registrar e divulgar os atrativos, serviços e equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo e outras condições gerais que viabilizam a atividade turística, como base de informações para que se planeje e gerencie adequadamente o processo de desenvolvimento. O intuito é permitir que o município faça um levantamento de sua infraestrutura e atrativos com a finalidade de reconhecer o que for passível de utilização para fins turísticos. Com isso, é possível embasar as ações de planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do turismo a partir da adoção de uma metodologia-padrão para inventariar a oferta turística.

O inventário foi criado a fim de compor o banco de dados da Secretaria de Turismo de Vargem Alta para futuras ações de publicidade e afins, visando a divulgação dos atrativos turísticos de modo geral.

