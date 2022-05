Vargem Alta abre chamada pública para credenciamento e contratação de profissionais

Por Redação - Redação 44

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta, está realizando o Chamamento Público nº 001/2022, para contratação de profissionais para prestação de serviços à Secretaria.

As inscrições podem ser realizadas através de envelope lacrado contendo a documentação do candidato, até o dia 23 de maio, no horário de 12h00 às 17h00, e especificamente no dia 24 de maio, até às 13h00, sem possibilidade de prorrogação.

O envelope com a documentação deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, localizada à rua Zildio Moschen, nº 22, Centro.

O objetivo do Chamamento Público é a contratação de profissionais capacitados para auxiliar nos serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vinculados exclusivamente ao Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (PROESAM).

O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da publicação de seu resultado definitivo no Órgão Oficial do Município, prorrogado pelo mesmo período, podendo o Município, dentro deste prazo, realizar tantas contratações quanto forem necessárias para atender suas necessidades.

Clique aqui e acesse o Edital.

