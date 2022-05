Vai gelar! Incaper alerta para queda acentuada de temperatura no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 258

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um aviso meteorológico, no nível de atenção, por conta da queda de temperatura nos próximos dias. Há risco de formação de geada nas regiões mais altas do Espírito Santo, como a Serrana e Caparaó. O aviso, elaborado nesta segunda-feira (16), é válido entre a próxima quinta-feira (19) até o sábado (21).

Já nesta terça-feira (17), a instabilidade causada por uma frente fria ganha força no Estado. Há possibilidade de chuva em alguns momentos e a temperatura máxima diminui em todas as regiões por causa do aumento de nebulosidade.

Na quarta-feira (18), a frente fria continua a avançar sobre o Estado e há possibilidade de chuva em alguns momentos. Na quinta-feira (19), a nebulosidade diminui e uma massa de ar de origem polar contribui para o declínio acentuado de temperatura. O mar fica agitado em todo trecho litorâneo. A temperatura mínima para a Região Serrana fica nos seis graus. No Sul, os termômetros podem ficar abaixo dos dez graus.

Segundo o instituto, são grandes as chances de danos às propriedades, vegetação, vida de pessoas e animais. “Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652”, orienta o site.

