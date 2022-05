Traficante de Apiacá que trazia droga do RJ é preso pela PM em Mimoso

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 30

Um homem apontado pela Polícia Militar como traficante de drogas e que atuava no município de Apiacá foi preso na noite desta quarta-feira (4), na rodovia ES 297, em Ponte do Itabapoana, Mimoso do Sul.

Um levantamento feito por policiais militares do Rio de Janeiro indicou que o homem esteve em Campos do Goytacazes, onde comprou drogas para revender na cidade que reside, na região do Caparaó, no Espírito Santo.

Depois de receber informações da co-irmã PMRJ, policiais capixabas fizeram um bloqueio no trecho que liga a ES 297 a BR 101, onde conseguiram abordar o carro.

No veículo, os policiais encontraram um tablete de maconha, que seria fracionado para fazer porções destinadas à venda. No carro também estava uma jovem, que foi ouvida e liberada. Já o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.

