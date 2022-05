Tire o casaco do armário! Frio intenso deve chegar ao Espírito Santo na próxima terça-feira (17)

Por Redação - Redação 66

O frio intenso previsto para a próxima semana em grande parte do Brasil está associado à passagem de uma massa de ar de origem polar, que se desloca pelo País após a passagem de uma frente fria, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Tendências iniciais apontam que essa massa de ar polar deve avançar sobre o Espírito Santo entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), o que pode resultar na queda acentuada das temperaturas e também na mudança da direção predominante dos ventos, que vão passar a soprar de sul/sudeste.

“O mês de maio é o segundo mês de transição entre o Verão, quente e úmido, e o Inverno, frio e seco, que é quando a frequência de incursões de massas de ar de origem polar no território brasileiro aumenta e algumas dessas massas podem alcançar o Espírito Santo. Com as proximidades do Inverno, que oficialmente tem início no dia 21 de junho, as ocorrências de ar frio vão passar a ser mais comuns”, explicou o meteorologista.

Região serrana com temperaturas em torno dos 5°C

A partir da próxima quarta-feira (18), previsões iniciais apontam uma tendência de temperaturas mínimas na região serrana, que podem ficar entre 5°C e 7°C. Já as máximas na região ficam entre 25°C e 27°C. Com base nessa previsão, indicadores apontam para um risco de geada fraca na região serrana, no amanhecer da próxima quinta-feira (19).

Nas demais regiões do Espírito Santo, na quarta-feira (18), as mínimas variam entre 12°C e 16,0 °C, enquanto que as temperaturas máximas podem oscilar entre 19°C e 23°C. Em Vitória, as temperaturas devem oscilar entre 15°C e 26°C.

“Para a próxima semana, podemos esperar temperaturas mínimas mais baixas em função da incursão do ar polar. Na quinta-feira (19), é prevista uma queda acentuada das temperaturas mínimas, em função da forte perda de calor noturno, após a diminuição da nebulosidade, que se forma na ocasião da passagem da frente fria”, destacou o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.

Temperaturas ficam amenas já neste fim de semana

Para este fim de semana, tendências iniciais apontam que as temperaturas máximas fiquem abaixo dos 30°C em todo o Espírito Santo. É possível que haja uma diminuição do tempo abafado no território capixaba entre este sábado (14) e o domingo (15), em função da presença de um ar mais resfriado, provocado pela passagem de uma frente fria no Oceano Atlântico, ao longo deste fim de semana.

Em relação às mínimas, por conta da presença de nuvens, elas não devem reduzir tanto neste final de semana, o que pode provocar o efeito da “amplitude térmica reduzida”, (diferença diária entre as temperaturas máximas e mínimas), ficando na casa dos 10°C na região serrana e de 15°C nas demais regiões. Nesse período, as temperaturas em Vitória devem oscilar entre 19°C e 28°C.

Os resultados da previsão mostram que as temperaturas voltarão a subir no Espírito Santo, a partir da próxima sexta-feira (20). Acompanhe os boletins de previsão do tempo em meteorologia.incaper.es.gov.br.

