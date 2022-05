Thales Bretas diz que tenta manter viva a imagem de Paulo Gustavo para os filhos

Por Estadão - Estadão 13

Thales Bretas participou do Mais Você nesta terça-feira, 3, e lembrou da sua relação com Paulo Gustavo e como os dois viveram a paternidade com os filhos.

“A gente sempre teve muita vontade de ter filho”, contou. Os dois tentaram fazer uma fertilização in vitro, que resultou em uma gestação de gêmeos, mas os bebês morreram com 21 semanas.

Depois disso, o casal optou por duas gestações simultâneas com a mesma doadora de óvulos e o sêmen de cada um. E então nasceram Romeu e Gael.

Agora, sem Paulo Gustavo, Thales disse que tenta introduzir a imagem para as crianças a imagem do pai. “Tento mostrar vídeo, foto, mas sinto que é uma coisa que ainda não está clara para eles.”

Segundo ele, Romeu era muito apegado ao pai e parece se sentir mais incomodado. “Eu sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora está no céu e é uma estrelinha olhando para a gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma.”

“Mas eu tento manter vivo e acho que um dia eles vão entender que o pai sempre foi uma estrela e agora está no céu, brilhando, por eles e pela gente.”

Ana Maria Braga mostrou imagens da última participação do humorista em seu programa, no final de 2020, onde ele falava o quanto o casal estava feliz com os filhos. A apresentadora disse que esses registros de Paulo na televisão ajudarão que as crianças o conheçam melhor no futuro.

