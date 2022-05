Suspeitos de tráfico de drogas e de receptação de objetos furtados são presos em Alegre

Por Redação - Redação 50

A equipe da Delegacia Regional de Alegre, em operação realizada com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nessa terça-feira (17), dois homens, de 20 e 30 anos, durante cumprimento de mandado de prisão. Eles eram investigados por traficarem drogas na região, além de receptar objetos roubados em troca de entorpecentes.

As investigações começaram quando diversas pessoas registraram denúncias relatando que, em uma das residências localizada no Centro de Alegre, estava acontecendo um intenso tráfico de drogas e a receptação de vários objetos oriundos de furtos na cidade, além de informações de que havia pessoas em posse de armas de fogo. Com essas informações, foi solicitado um mandado de busca e apreensão no local, sendo este cumprido no dia 11 de abril deste ano, na residência dos indivíduos.

No dia do fato, os policiais foram até o local, mas não localizaram os indivíduos. Entretanto, ao chegar na casa, a PC se deparou com policiais militares que estavam checando denúncias recebidas e, já haviam encontrado cerca de 40 pedras de crack, dentro de um cano de esgoto. Além disso, foram localizados uma lavadora de alta pressão elétrica, uma lixadeira elétrica, uma bomba d ‘água periférica e uma makita que, de acordo com as investigações, são objetos furtados.

“As investigações na cidade de Alegre apontavam que viciados trocavam objetos furtados de residências e comércios por droga. O inquérito foi encaminhado à Justiça, sendo decretada a prisão de ambos pelo juízo criminal da 2ª Vara de Alegre”, informou o delegado responsável pelas investigações, Dedier de Carvalho.

Já nessa terça-feira, com o mandado de prisão em mãos, a equipe realizou uma operação policial e prendeu o jovem na residência dele. O outro homem foi preso em via pública. Ambos não ofereceram resistência.

Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Após o cumprimento do mandado, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

