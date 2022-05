Suspeitos de furtar gados de alto padrão em Presidente Kennedy são presos em operação

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 181

A Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), durante operação realizada nessa segunda-feira (16), prendeu dois homens, de 34 e 41 anos, no bairro Jaqueira, em Presidente Kennedy. Os indivíduos são suspeitos de praticarem diversos furtos de gado nos últimos dias, incluindo o furto de três vacas matrizes de alto padrão, que foram mortas e desossadas no pasto, causando um prejuízo de 50 mil reais à vítima.

Os suspeitos foram presos depois que os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o indivíduo de 41 anos estava próximo à casa da ex-companheira dele, dando tiros para o alto e a ameaçando. De posse das informações, a equipe de policiais da DP de Presidente Kennedy, com o apoio de policiais militares, se dirigiu até o local com o objetivo de checar os fatos.

O titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, informou que, ao chegar ao local, os policiais realizaram uma campana e observaram que o suspeito de 41 anos estava visivelmente embriagado, com a fala alterada, gesticulando e gritando em direção a casa da ex-companheira, momento em que a equipe observou que o indivíduo portava algo na cintura.

Já o suspeito de 34 anos estava parado ao lado da residência da ex-companheira do outro indivíduo, em frente a um veículo Fiat Cronos. Esse carro estava sendo monitorado pelos policiais civis e militares da região litoral sul, por se tratar de um veículo apropriado indebitamente.

Dessa forma, os policiais se aproximaram dos suspeitos, mas o indivíduo de 41 anos acabou percebendo a ação, momento em que os homens entraram no veículo Fiat Cronos e fugiram.

Os policiais civis foram atrás dos homens, fazendo buscas pelas ruas dos bairros de Areinha e Jaqueira, mas não o encontraram. Entretanto, no cruzamento da estrada de Areinha com a rua do campo de futebol, já na localidade de Jaqueira, os policiais viram os suspeitos já em outro veículo, um Fiat Strada.

O veículo estava sob a condução do suspeito de 41 anos e foi visto pelo retrovisor da viatura. Foi quando o automóvel entrou à direita no cruzamento e tomou rumo sentido Areinha. Foram realizadas buscas pelas ruas de Areinha, mas o veículo Strada sumiu repentinamente.

Em seguida, foi feito contato com um colaborador da polícia que disse ter visto a namorada do suspeito de 34 anos entrando de moto na casa da mãe dela. Com essa informação, aguardou-se a chegada de reforço da PMES, sendo orientado que uma viatura fosse para a casa da namorada do suspeito, que foi onde o veículo Strada foi visto.

Os policiais civis, com outra viatura da PMES, se dirigiram para a casa da mãe da namorada, localizada ao lado da residência da ex-companheira do outro indivíduo, de 41 anos. Ao chegar no local, os policiais observaram que o portão da casa tinha uma abertura, de onde foi possível ver a namorada do indivíduo de 34 anos em cima de uma moto e o suspeito, o namorado, ao lado dela. Atrás do casal, estava o veículo Strada, que estava sendo monitorado por policiais, já que também foi apropriado indebitamente.

“Então, naquele momento, o conduzido de 34 anos recebeu voz de prisão, sendo apreendido com ele a chave do veículo Strada, um celular, R$ 535,00 e uma munição calibre .22 intacta”, informou o delegado Thiago Viana.

O outro suspeito, de 41 anos, não estava no local, mas se assustou com a chegada das viaturas e foi visto correndo no pasto que fica em frente à residência. Foi realizado um cerco no pasto e nas casas no entorno, sendo o suspeito encontrado em uma delas.

Na casa da mãe da namorada do suspeito de 34 anos, além do veículo Strada, os policiais militares encontraram uma moto, que, ao consultarem no sistema, tudo parecia estar correto, mas foi realizado um contato telefônico com a empresa proprietária da motocicleta e foi informado que o veículo se encontrava em posse da empresa situada no município de Cariacica, se tratando de veículo clonado. Já na residência da namorada dele, foi encontrado o veículo Cronos, sendo apreendido dentro dele um celular.

Também foi solicitado aos policiais militares que realizassem o exame do etilômetro no indivíduo de 41 anos, tendo em vista que ele foi flagrado pelos policiais civis dirigindo o veículo Strada, depois de ter sido visto completamente embriagado na frente da casa da ex-companheira. O teste indicou claramente que ele estava embriagado no momento em que foi visto dirigindo o veículo Strada.

“Os indivíduos são suspeitos de praticarem diversos furtos nos últimos dias. Sendo o de maior repercussão ocorrido no último dia 10, quando três vacas matrizes de alto padrão foram mortas e desossadas no pasto, causando um prejuízo de cerca de 50 mil reais à vítima, um senhor de 62 anos”, destacou o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

Os suspeitos foram autuados em flagrante delito por receptação, sendo o suspeito de 34 anos autuado também por porte ilegal de munição, e o indivíduo de 41 anos autuado também por dirigir sob efeito de álcool.

Após os procedimentos de praxe, os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecem à disposição da Justiça.

