Supermercados do Espírito Santo terão que ter descrição de produtos em braile

Uma nova lei, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo na última terça-feira (10), obrigada que os estabelecimentos comerciais varejistas do Estado deverão utilizar o braile ou outro recurso, para que pessoas com deficiência visual possam ter acesso a informações básicas dos produtos expostos em prateleiras e gôndolas.

“Atualmente, o que se vê no comércio em geral é que, infelizmente, a pessoa com deficiência visual parece não se inserir na qualidade de consumidor, haja vista que os itens de informação básicas e obrigatórias estipuladas no Código de Defesa do Consumidor não lhes atinge e todas as informações escritas somente atingem a finalidade com os consumidores que detêm intacta sua capacidade de leitura”, justifica o deputado Torino Marques (PTB), autor da norma originada do Projeto de Lei (PL) 785/2019.

Os estabelecimentos comerciais terão seis meses para se adequarem à norma, que deve ser regulamentada no prazo de 90 dias pelo Poder Executivo.

