Sucesso: Cachoeiro Food Beer se consagra como o maior festival de cerveja artesanal e gastronomia do Sul do Estado

Redação 21

Foram quatro dias de programação intensa. Doze bandas, mais de 36 horas de música e um público estimado em 12 mil pessoas. A quarta edição do Cachoeiro Food Beer – Festival de Cerveja Artesanal e Gastronomia foi um grande sucesso e superou todas as expectativas. “Estamos em êxtase até agora”, comemora o organizador Samul Muca.

Realizado entre os dias 19 e 22 de maio, no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, em Cachoeiro, o evento teve uma programação eclética que contou com muita cerveja artesanal, gastronomia variada, feira de artesanato e área kids, atraindo famílias inteiras para um fim de semana de lazer e diversão. “Desde o início pensamos em algo que fosse atrativo para toda família. Buscamos a melhor experiência para o público, tendo como base a qualidade, o conforto e segurança para todos. Graças a Deus tudo correu muito bem, tivemos um evento tranquilo, com muitas crianças e sem nenhum registro de confusão”, destacou Muca.

A atração principal foi o show com a banda Detonautas, que subiu ao palco na noite de sábado e levou o público ao delírio. Foram quase duas horas de muita música.

E para quem já está com saudade do festival, Muca ressalta que a próxima edição será ainda melhor. “Vamos levar o Food Beer para o Parque de Exposições e assim poderemos receber um público ainda maior. Queremos fazer um evento cada vez melhor para vocês. Podem anotar na agenda que em maio de 2023 estamos de volta”.

Entrada Solidária

O Cahoeiro Food Beer é um evento gratuito, que tem como objetivo oferecer entretenimento de qualidade para o maior número possível de pessoas. Porém, o festival também tem um forte caráter social e, por isso, no sábado foi realizada a “entrada solidária”, que consistiu no pagamento de R$ 10 e um quilo de alimento, que serão doados à famílias carentes.

Almoço beneficente

Uma das novidades desse ano, e que fez o maior sucesso, foi a realização do Almoço Beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Cachoeiro, realizado no domingo. Durante todo o almoço e até o final da tarde teve música ao vivo. A adesão do público foi muito satisfatória. “Esse festival veio para ficar. Além de gerar empregos e movimentar o turismo, é uma opção de lazer para o cachoeirense”, finaliza Muca.

“Ficamos muito honrados com o convite para realizar o Almoço Solidário desta edição. Foi uma grande festa de alegria, diversão e solidariedade!”, comemorou a presidente da Apae, Gabriely Bergamin Betinni Pereira.

