Setur realiza evento em homenagem aos guias de turismo

A Secretaria de Turismo (Setur) realiza, nesta terça-feira (10), no Auditório do Sebrae, em Vitória, evento em comemoração ao Dia do Guia de Turismo. A programação inclui a palestra “Profissional Guia de Turismo: por que a atividade turística não pode viver sem ele?”, que será ministrada pela professora Leonor Franco Araújo. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/3N2IpmU

Além da palestra, a programação vai contar com a presença da Banda de Congo da Serra, abrindo a tarde de comemoração aos profissionais guias de turismo. Ainda no evento, será apresentada também a campanha elaborada pelo Governo do Estado, que destaca a importância do guia nas atividades turísticas. “Será um momento de comemoração, capacitação e de início de uma campanha de fortalecimento desses profissionais que desenvolvem uma das atividades mais importantes na cadeia produtiva do turismo que é apresentar, com riqueza de detalhes, nossa história, nossa gente e nossos atrativos”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

Atualmente, no Espírito Santo, são 510 guias de turismo regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. O Cadastur reúne pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico.

O diálogo permanente com as entidades representativas do segmento como sindicato e coletivo de profissionais busca ações que trabalham na capacitação constante, oportunizando vistas técnicas e qualificação profissional.

A profissão é regulamentada no Brasil desde 1993 pela da Lei nº 8.623/93. O guia de turismo é o profissional responsável por acompanhar e orientar grupos de pessoas em excursões, viagens nacionais ou internacionais e é categorizado como guia regional, nacional ou internacional. Esses profissionais também são responsáveis por montar roteiros de visitação e organização da viagem, garantindo que o turista conheça os principais pontos turísticos que um destino oferece, além sua história, cultura e tradições.

Serviço:

Dia do Guia de Turismo

Dia: 10/05 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório do Sebrae ES – Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 – Enseada do Suá – Vitória – ES.

Inscrições: https://bit.ly/3N2IpmU

