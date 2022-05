Servidores do INSS encerram greve após 62 dias e voltam a trabalhar nesta terça

Por Estadão - Estadão 12

Após 62 dias de greve, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) assinaram na segunda-feira, 23, no Ministério do Trabalho e Previdência, um acordo para encerrar o movimento paredista. Com isso, a categoria voltou ao trabalho nesta terça-feira, 24, informou a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

Pelo acordo, os grevistas terão até 30 de junho para compensar as horas não trabalhadas.

Além disso, o Ministério do Trabalho e Previdência se comprometeu a enviar à Casa Civil, em até 30 dias, uma proposta de Medida Provisória (MP) ou projeto de lei em regime de urgência para tornar a carreira como típica de estado.

A proposta deve estabelecer como critério mínimo de admissão para o cargo de técnico o nível superior de escolaridade.

Caso o governo conceda reajustes salariais diferenciados, a Pasta também se comprometeu a pleitear o mesmo porcentual para os servidores do INSS.

Antonio Temóteo

Estadao Conteudo

