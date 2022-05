Semana do MEI terá programação online e gratuita do dia 16 a 20 de maio

Por Redação - Redação 10

Microempreendedores Individuais (MEI) vão poder se capacitar de maneira gratuita e online durante os dias 16 e 20 de maio. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) preparou uma semana especial para esses empreendedores, a Semana do MEI.

O evento é promovido anualmente para oferecer uma programação ampla de oficinas, palestras e atendimento especializado para os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros.

As atividades serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma online Sebrae Experience, que traz um ambiente digital e interativo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/SemanadoMEI2022.

“A Semana do MEI vai concentrar em um único espaço virtual, diversos serviços que fazem parte do universo desses empreendedores, atuando como uma facilitadora, levando informação e conhecimento para eles. Mas o atendimento não para por aí, na semana seguinte, de 23 a 27 de maio, o Sebrae/ES vai receber os empreendedores em tendas instaladas em todas as regiões do estado. Entendemos que muitas vezes os MEIs atuam sozinhos, e o Sebrae se torna um parceiro nessa jornada”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Palestras

Serão cinco dias de programação, e em cada um deles, o empreendedor vai acompanhar atividades para se inspirar, inovar, planejar os negócios, cuidar das finanças e vender mais. Nomes como Murilo Gun, Viviane Duarte, Ricardo Bellino e Nath Finanças fazem parte da programação da semana.

Além disso, algumas palestras e oficinas vão acontecer presencialmente. Confira a programação presencial na sua região acessando o site: https://es.lojavirtualsebrae.com.br/loja/filtrarEventos?titulo=&titulo=&tipo=&eventoTipoId=&temaTipoId=34&cidade=&periodo.inicio=-&periodo.fim=-&minValorEvento=&maxValorEvento=.

Serviços

O evento também vai contar com a participação dos parceiros para tirar dúvidas sobre assuntos que fazem parte do dia a dia do MEI, como registro de marcas, direito previdenciário, formalização, contratação de colaboradores e até acesso a linhas de crédito específicas para MEI. Os interessados podem buscar pelos serviços passeando virtualmente pela feira digital.

MEIs no ES

Os Microempreendedores Individuais são a maioria dos empreendedores no Brasil, e no Espírito Santo não é diferente, eles representam 66,72% dos empreendedores capixabas, ou seja, já são mais de 275 mil microempreendedores individuais.

