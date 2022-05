Segurança Pública é tema de Fórum Comunitário no bairro Village da Luz em Cachoeiro

Por Redação - Redação 12

Representantes do 9º Batalhão da Polícia Militar participaram, na noite dessa quinta-feira (26), do Fórum Integrado Comunitário de Segurança em Cachoeiro de Itapemirim, congregando lideranças comunitárias e demais servidores públicos civis e militares atuantes no bairro Village da Luz, situado na região do 3º CPOR. A atividade foi organizada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) com a Divisão de Polícia Comunitária da DDHPC da PMES.

O encontro ocorreu de forma presencial para os membros da comunidade, como também os representantes dos diversos serviços e equipamentos públicos convidados para o evento realizado na Obra Social Vill’Agindo Para Ser Feliz Obras Sociais Nossa Senhora da Penha, situada na rua Lauro Lemos.

Além de membros e lideranças da comunidade, o encontro reuniu representantes da SESP; do 9º BPM; da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil; da Secretaria Municipal de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim (Semseg); e da 1ª Cia do Terceiro Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM), para assuntos relacionados ao contrato de empréstimo 3279/ OC-BR, celebrado entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na ocasião, foram debatidos assuntos referentes à Segurança Pública Estadual e Municipal com a comunidade local. Também foi promovido um ciclo de palestras, com a apresentação de serviços e equipamentos públicos que concorrem para a construção de segurança cidadã, como: Programa Estado Presente do Governo do Estado; serviços da Sesp como o Disque-Denúncia e os ligados a proteção da mulher vítima de violência doméstica; Programa Nacional de enfrentamento da criminalidade violenta “Em frente Brasil”, do Ministério da Justiça; “Segurança no seu bairro”; entre outros.

A Polícia Militar apresentou as ações que desenvolve no território, por meio de exposição do Capitão Igor Barcelos Rody, Comandante da 1ª Cia do 9º BPM, que afirmou que “o diálogo entre a comunidade e os agentes e instituições de Segurança Pública é a chave para a solução das demandas coletivas e redução dos índices de violência” e que “todo trabalho de prevenção e repressão qualificada têm demonstrado ótimos resultados. A Polícia Militar tem trabalhado diuturnamente para trazer segurança à população capixaba”.

Já o presidente da Associação de Moradores do Bairro Village da Luz, Sr. Jaquesson Borel, salientou a importância dessa interatividade: “esse intercâmbio entre a população e o poder público é uma poderosa ferramenta para a segurança da nossa comunidade. Temos a oportunidade de expor nossas demandas e em contrapartida, receber orientação dos órgãos de segurança pública. Dessa forma, podemos atender melhor às necessidades do cidadão”.

