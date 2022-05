Secult divulga resultados de Editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo

Por Redação - Redação 10

Saíram os primeiros resultados dos Editais da Cultura 2021. A Secretaria da Cultura (Secult) está publicando os resultados na medida em que são realizadas as reuniões das comissões julgadoras de cada edital. Os recursos financeiros dos editais são mais de R$ 14 milhões, oriundos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura)

Após a publicação dos resultados, existe um prazo para procedimentos legais: recurso, publicação do resultado final, convocação, entrega de documentação, checagem de documentação, encaminhamentos internos e pagamento.

Pessoas que inscreveram projetos nos editais de 2021 devem ficar atentas aos prazos. Cada edital tem um prazo diferente, e a Secult sempre disponibiliza a documentação legal (atas, convocações, resultados, lista de inscritos) junto do próprio edital. A lista fica publicada na parte superior do site da Secult, no botão Editais 2021.

As atas e convocações já trazem informações sobre os prazos para apresentação de documentação, que devem ser seguidos à risca. Se um proponente não apresenta a documentação dentro do prazo estipulado, perde o prêmio do edital.

Quando e se houver proponentes que perderem o direito ao prêmio, haverá convocação de suplentes. As convocações de suplentes também devem seguir os prazos estipulados no documento publicado no site da Secult e no Diário Oficial do Estado. Quando um suplente não comparece, o próximo é convocado. Assim, é importante que todos fiquem de olho no site da Secult para conseguir garantir a execução dos projetos inscritos.

Confira:

025/2021- Desenvolvimento de Projetos de Audiovisual

Resultado da etapa de pré-seleção publicado em 13/05/2022

Edital 024/2021 – Produção de Longa-Metragem de Ficção

Resultado da etapa de pré-seleção publicado em 17/05/2022

