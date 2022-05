Seag abre inscrições para consultorias destinadas a agroindústrias

Por Redação - Redação 14

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) informam que estão abertas as inscrições para a 3ª chamada destinada a consultorias gratuitas fornecidas pelo programa Agrolegal. A ação é voltada para as agroindústrias e empreendimentos rurais e de pesca que desejarem receber gratuitamente consultorias tecnológicas.

Os empreendimentos selecionados em abril de 2022 já começaram a ser atendidos e a previsão é de que todos sejam atendidos nos próximos meses e, por isso, não devem se inscrever novamente. As vagas são destinadas aos empreendimentos que ainda não se inscreveram em 2022. As inscrições ficarão abertas durante toda a vigência do convênio com o Sebrae.

Confira o regulamento, as consultorias disponíveis e mais informações em:

– Regulamento: Download

– Termo de compromisso: Download

