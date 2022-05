Roda de Boteco: Pedronis apresenta rabada desfiada com angu na manteiga, queijo e agrião

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 25

Fundado em Cachoeiro de Itapemirim no ano de 2006, o Pedronis é um dos 14 botecos participantes da primeira edição do Festival Roda de Boteco, que vem sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim no decorrer deste mês de maio até o dia 5 de junho.

Com petiscos tradicionais, o Pedronis é comandado por Fernando Barroso Pedroni. Mas, na época a iniciativa da abertura do empreendimento foi do pai de Fernando, o Sr. Roberto Pedroni.

“O Roda de Boteco é um evento que além de marcar esse retorno ao “novo normal”, é muito importante pois vai nos permitir mostrar de forma mais direta o nosso trabalho, repassar confiança e também conquistar novos clientes”, destaca Fernando.

Ainda, de acordo com Fernando, participar do festival é um grande desafio. “Para mim, é desafiador, porém ao mesmo tempo muito empolgante, esperamos alcançar ainda mais reconhecimento”, relata.

Durante os dias do festival, o Pedronis vai servir o prato “Rabo Ralado”, que é rabada desfiada, acompanhada de angu feito na manteiga, queijo ralado e salada de agrião. “Nós procuramos um tira gosto que representasse o boteco raiz, como já trabalhávamos com a rabada tradicional, a ideia foi de transformar o prato em um tira gosto que atendendo todas as faixas etárias e gosto”, comenta.

Os petiscos dos botecos participantes do Festival tem valor único e tabelado de R$ 32,90, e inclui uma cerveja Brahma Duplo Malte, de 650ml, de cortesia.

Fernando destaca ainda que o Pedronis Bar é tradicional e a amizade com os clientes é um dos seus diferenciais. “O bar foi fundado pela minha família e continua na mesma tradição, fazemos o possível pra manter a amizade com nossos clientes, priorizando o sabor dos nossos pratos e dos nossos tira gosto”, completa.

Premiação do Botecão terá show com Alexandre Pires

Ao todo 14 botecos disputam o título de melhor da região na primeira edição do Festival Roda de Boteco, em Cachoeiro de Itapemirim. Cada bar participa um com um petisco inédito, que serão avaliados pelos clientes, levando em conta o sabor e a originalidade do petisco, a temperatura da bebida, o atendimento e higiene do local. Cada estabelecimento terá uma urna para votação.

O encerramento da competição e a revelação do vencedor será no dia 11 de junho, no Botecão, com show do Alexandre Pires, na “turnê Baile do Nego Véio”, no Parque de exposições de Carlos Caiado Barbosa em Cachoeiro de Itapemirim. No Botecão, todos os bares estarão presentes e nesse dia, além de revelar o melhor boteco, também será revelado o melhor garçom da rodada.

Confira todos os botecos participantes do Festival

Boteco Mister Pig

Petisco: Pig’s Burguer – Mini Hambúrguer 1 – (2 un) pão brioche de queijo, blend suíno, bacon artesanal, queijo gorgonzola, picles e molho barbecue; Mini Hambúrguer 2 – (2 un) – Pão de azeitona, blend de linguiça, queijo parmesão, cebola e geleia de pimenta;

Endereço: R. Agostinho Madureira, 201, Gilberto Machado – 3ª a 5ª das 18h à 0h, 6ª das 18h à 1h, sábado 12h à 1h.

Cervejiiinha

Petisco: Cesta de 6 – São 6 enrolados em massa de pastel, recheados de: costela com cream cheese; queijo e alho poró e doce de leite com nozes. 2 unidades de cada sabor. Acompanham maionese de hortelã

Endereço: Av. Pinheiro Júnior, 58, Ibitiquara – 4ª a sábado das 20h às 2h.

Conveniência S/A

Petisco: Digna Feijoada – Feijoada com couve e farofa

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 237, Santo Antônio – 3ª a 6ª das 9h às 22h30, sábado das 9h às 18h.

Eco Bar

Petisco: Panceta a la Gringa – Panceta acompanhada de de nhoque de mandioca e molhos especiais;

Endereço: Av. Maximiliano Fardin Perim, s/n, Maria Ortiz – 3ª a sábado das 18h às 02h.

Ilha Pub

Petisco: Filled Chicken – Filé de frango recheado com presunto e queijo, empanado e frito.

Endereço: R. Samuel Levi, 70, Aquidabam – 3ª a sábado das 18h à 0h.

Imperium Churrascaria

Petisco: Costelinha de porco a la Imperium – Costelinha de porco preparada à moda da vovó acompanhada de farofa crocante de castanhas e passas, purê de mandioquinha com requeijão e geleia de hortelã.

Endereço: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, 529, Marbrasa – 2ª a sábado das 11h à 0h, domingo 11h às 15h.

Katatas

Petisco: Feijuka – 4 bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco, recheado com couve e bacon crocante!

Endereço: Av Beira Rio, 496, Guandu – 2ª a 6ª das 18h às 22h, sábado das 11h às 15h e 18h às 22h e domingo das 11h às 14h.

Moustache

Petisco: Pastel Suíno ao vinho – Pastelzinho com pernil temperado ao molho de vinho tinto, mostarda e ketchup. Acompanhado de maionese caseira e vinagrete.

Endereço: R. Idelfonso Vianna, 37, Indepedência – 4ª a sábado das 18h30 à 0h.

Panela de Barro Comidas Brasileiras

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Resk Salin Carone, 12, Gilberto Machado – 3ª a sábado das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Panela de Barro Retrô

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Clemente Sartorio, 33, IBC – 3ª a sábado das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Pedroni’s Bar

Petisco: Rabo Ralado – Rabada desfiada com angu, feito na manteiga, queijo ralado e salada de agrião.

Endereço: R. Dr.Amilcar Filiuzzi, 296, Coronel Borges – 2ª a 6ª das 16h às 23h, sábado das 11h às 18h.

Reserva do Gerente

Petisco: Käsewurst – Linguiça recheada com queijo, cebola e flambada – É um produto feito com linguiça de pernil de porco cozida e defumada, recheada com queijo cheddar, cebola e flambada com cachaça Reserva do Gerente.

Endereço: R. Elias Mauricio dos Santos, 01, Gilberto Machado – 4ª a sábado das 18h às 23h.

Varandinha Gourmet

Petisco: Costela de Boi à moda Brasileira – Costela de boi com purê de mandioca ao molho, acompanhada com farofa e vinagrete.

Endereço: R. Marilio Coelho, 11, Ilha da Luz – 3ª a sábado das 16h à 0h, domingo das 10h às 22h.

Boteco do Caranguejo

Petisco: Risole do Boteco – São 6 risoles de costela bovinas artesanais acompanhados de molho de pimenta Tabasco.

Endereço: R. Carlos Silva, 4, Sumaré – 3ª a sábado das 18h às 2h.

