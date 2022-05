Roda de Boteco: Ilha Pub traz Filled Chicken, cerveja gelada e drinks variados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 45

Com menos de um ano de mercado, o Ilha Pub, que fica no Aquidabam, já mostra ao que veio: ambiente agradável, cerveja gelada, porções, espetinhos, pastéis e drinks variados agradam aos clientes mais exigentes. Com tanta coisa boa para um happy hour animado, o estabelecimento não poderia ficar de fora da primeira edição do Roda de Boteco em Cachoeiro de Itapemirim. “Já é um sucesso, muitas pessoas estão passando para conhecer o Ilha Pub”, conta o proprietário Fabricio Barbosa Lorenzoni.

São 14 bares e restaurantes participantes. Cada um criou um petisco exclusivo para a competição. O Ilha Pub trouxe o Filled Chicken, um filé de frango empanado, recheado com presunto e queijo, e depois frito. Ideal para acompanhar a conversa animada entre amigos. A inspiração, segundo Fabrício, veio da amada. “Minha namorada me apresentou esse prato. Achei ele muito interessante e saboroso o bastante para oferecer aos clientes durante o evento”, conta.

E é impossível ir ao Ilha Pub sem conhecer a Maria, que é a dona absoluta do pedaço. “Venham nos conhecer, conhecer nosso prato, conhecer a Maria, nossa mascote que é uma capivara, e ver como nosso espaço é aconchegante”, convida Fabrício.

Sobre o Roda de Boteco

Começou no dia 6 de maio e segue até o dia 5 de junho a primeira edição do Festival Roda de Boteco em Cachoeiro de Itapemirim. São 14 botecos disputando o título de melhor da região. Eles criaram petiscos inéditos, que o público poderá provar nesse quase um mês de competição. Na avaliação, os botequeiros devem levar em conta o sabor e originalidade do petisco, temperatura da bebida, atendimento e higiene do local.

As urnas para votação ficam nos próprios estabelecimentos. Estão na disputa o Boteco do Caranguejo, Boteco Mister Pig, Cervejiiinha, Conveniência S/A, Eco Bar, Ilha Pub, Imperium Churrascaria, Katatas, Moustache, Panela de Barro Comidas Brasileiras, Panela de Barro Retrô, Pedroni’s Bar, Reserva do Gerente e Varandinha Gourmet. Ao final do texto, você confere cada petisco criado – e o endereço de cada boteco.

A revelação do vencedor acontece em 11 de junho, no Botecão – momento do festival em que todos os bares/botecos se reúnem no Parque de Exposições da cidade. Além de premiar Melhor Boteco e Melhor Garçom, a festa encerra com três horas de show de Alexandre Pires, na turnê Baile do Nego Véio. Os ingressos para o Botecão podem ser comprados pela Blueticket ou na loja Chilli Beans em Cachoeiro.

Pratos a R$ 32,90

Moustache

Petisco: Pastel Suíno ao vinho – Pastelzinho com pernil temperado ao molho de vinho tinto, mostarda e ketchup. Acompanhado de maionese caseira e vinagrete.

Endereço: R. Idelfonso Vianna, 37, Independência – Quarta a sábado, das 18h30 à 0h.

Reserva do Gerente

Petisco: Käsewurst – Linguiça recheada com queijo, cebola e flambada – É um produto feito com linguiça de pernil de porco cozida e defumada, recheada com queijo cheddar, cebola e flambada com cachaça Reserva do Gerente.

Endereço: R. Elias Mauricio dos Santos, 01, Gilberto Machado – Quarta a sábado, das 18h às 23h.

Boteco do Caranguejo

Petisco: Risole do Boteco – São 6 risoles de costela bovinas artesanais acompanhados de molho de pimenta Tabasco.

Endereço: R. Carlos Silva, 4, Sumaré – Terça a sábado, das 18h às 2h.

Boteco Mister Pig

Petisco: Pig’s Burguer – Mini Hambúrguer 1 – (2 un) pão brioche de queijo, blend suíno, bacon artesanal, queijo gorgonzola, picles e molho barbecue; Mini Hambúrguer 2 – (2 un) – Pão de azeitona, blend de linguiça, queijo parmesão, cebola e geleia de pimenta;

Endereço: R. Agostinho Madureira, 201, Gilberto Machado – Terça a Quinta das 18h à 0h, Sexta das 18h à 1h, sábado 12h à 1h.

Cervejiiinha

Petisco: Cesta de 6 – São 6 enrolados em massa de pastel, recheados de: costela com cream cheese; queijo e alho poró e doce de leite com nozes. 2 unidades de cada sabor. Acompanham maionese de hortelã

Endereço: Av. Pinheiro Júnior, 58, Ibitiquara – Quarta a sábado, das 20h às 2h.

Conveniência S/A

Petisco: Digna Feijoada – Feijoada com couve e farofa

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 237, Santo Antônio – Terça a Sexta, das 9h às 22h30, sábado das 9h às 18h.

Eco Bar

Petisco: Panceta a la Gringa – Panceta acompanhada de de nhoque de mandioca e molhos especiais;

Endereço: Av. Maximiliano Fardin Perim, s/n, Maria Ortiz – Terça a sábado, das 18h às 02h.

Ilha Pub

Petisco: Filled Chicken – Filé de frango recheado com presunto e queijo, empanado e frito.

Endereço: R. Samuel Levi, 70, Aquidabam – Terça a sábado, das 18h à 0h.

Imperium Churrascaria

Petisco: Costelinha de porco a la Imperium – Costelinha de porco preparada à moda da vovó acompanhada de farofa crocante de castanhas e passas, purê de mandioquinha com requeijão e geleia de hortelã.

Endereço: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, 529, Marbrasa – Segunda a sábado, das 11h à 0h, domingo 11h às 15h.

Katatas

Petisco: Feijuka – 4 bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco, recheado com couve e bacon crocante!

Endereço: Av Beira Rio, 496, Guandu – Segunda a Sexta, das 18h às 22h, sábado das 11h às 15h e 18h às 22h, e domingo das 11h às 14h.

Panela de Barro Comidas Brasileiras

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Resk Salin Carone, 12, Gilberto Machado – Terça a sábado, das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Clemente Sartorio, 33, IBC – Terça a sábado, das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Pedroni’s Bar

Petisco: Rabo Ralado – Rabada desfiada com angu, feito na manteiga, queijo ralado e salada de agrião.

Endereço: R. Dr.Amilcar Filiuzzi, 296, Coronel Borges – Segunda a Sexta, das 16h às 23h, sábado, das 11h às 18h.

Varandinha Gourmet

Petisco: Costela de Boi à moda Brasileira – Costela de boi com purê de mandioca ao molho, acompanhada com farofa e vinagrete.

Endereço: R. Marilio Coelho, 11, Ilha da Luz – Terça a sábado, das 16h à 0h, domingo das 10h às 22h.

