Rede varejista anuncia vagas de emprego no Espírito Santo

Por Redação - Redação 17

A CASA&VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia a abertura de vagas de emprego para atuação nas lojas que serão inauguradas em Vila Velha (centro) e Serra (Extrabom), no Espírito Santo. As oportunidades são para as funções de gerente de loja, subgerente e promotor de vendas para a loja no centro de vila velha; e para gerente de loja, subgerente, subgerente checkout, promotor de vendas, operador de loja e operador fiscal para a loja de Serra (Extrabom). Os interessados devem acessar o site e inscrever-se nas oportunidades com “Espírito Santo” no nome.

Com aproximadamente 3 mil colaboradores e mais 200 lojas na região Sudeste, a empresa não para de crescer e enxerga potencial em um dos maiores mercados do Brasil. A companhia de sonho grande, visa triplicar o tamanho em 5 anos (2021-2025), de forma sustentável, sendo a principal solução para equipar a casa da família brasileira.

Diversidade e inclusão em pauta

A CASA&VIDEO se denomina como uma empresa diversa, inclusiva e em franco crescimento. A companhia busca candidatos com vontade de crescer e se desenvolver para fazer parte do time de talentos. As políticas internas reforçam a diversidade e inclusão, com oportunidades iguais para todos. “Acreditamos na força da diversidade dentro da nossa companhia e da sociedade. Trabalhamos constantemente na manutenção de um ambiente de trabalho que inclui e oferece a oportunidades a todos. Fugir dos rótulos e abraçar a diversidade são características fortes do nosso time de sangue amarelo”, ressalta Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão da companhia.

Formação de talentos no DNA

A CASA&VIDEO reconhece a importância das pessoas na organização. Com sua estratégia de desenvolvimento profissional, a companhia possibilita aos membros do seu time a possibilidade de crescimento de carreira de forma tangível. “Construímos nossas políticas visando tornar os sonhos dos nossos clientes e colaboradores acessíveis. Ver o nosso time crescendo junto com a empresa é nossa prioridade”, ressalta Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão da empresa.

Ambientes físico e online se complementam

Além das quase 200 plataformas físicas de vendas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, com diferentes modelos de lojas, a CASA&VIDEO possui uma plataforma digital que se complementa. O site pode ser acessado também pelo APP CASA&VIDEO com uma plataforma amigável e fácil de navegar.

Sobre a CASA & VÍDEO

A CASA & VIDEO é uma das maiores redes de varejo do Brasil. Oferece os mais diversos produtos em utilidades domésticas, celulares, eletroportáteis, ferramentas, organizadores, climatizadores. Com quase 200 lojas na Região Sudeste, a CASA & VIDEO conta com mais de 10.000 itens diferentes para atender às mais diversas necessidades de seus consumidores, buscando sempre oferecer o melhor custo-benefício do mercado. Está localizada no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, em São Paulo e no Espírito Santo.

