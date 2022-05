Programa da Prefeitura de Irupi incentiva a regularização fundiária urbana

Por Marcos Freire - Marcos Freire 17

A regularização fundiária traz muitos benefícios para as cidades e sua economia, já que possibilita a atualização do IPTU, valorização do imóvel e investimento na construção e reforma de imóveis. Diante disso, muitos municípios têm lançado programas com esse objetivo. Este é o caso de Irupi, onde a Prefeitura tem, em andamento, o programa Minha Casa Escriturada.

Conforme informações da Prefeitura, o objetivo é incentivar a população a regularizar seus imóveis. Podem participar todos os moradores que possuem imóveis urbanos irregulares localizados em áreas públicas ou particulares. Eles podem ser enquadrados em dois tipos de Regularização Urbana (Reurb): a social (Reurb-S) e a específica (Reurb-E).

Na Reurb social todos os atos são gratuitos, com exceção da averbação de construção para imóveis com área construída superior a 70 metros quadrados (m²). Estão nesta Reurb, os moradores cuja renda familiar não ultrapasse a quatro salários mínimos e não possuam qualquer outro imóvel. Na Reurb-E estão todos os outros moradores que não se enquadram na Reurb-S.

Para requerer o benefício, segundo informações do município, o cidadão deve procurar o Setor de Regularização Fundiária Urbana, na sede da Prefeitura de Irupi, de segunda à sexta-feira, de 9h30 às 16 horas, ou pelo telefone (28)99959-2089. O e-mail é [email protected]

Documentos para Regularização Fundiária

O requerente deve levar o requerimento preenchido (modelo fornecido pela comissão da Reurb), Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (se for o caso) e outros documentos necessários para casais. Além de documentos que comprovem a ocupação do imóvel, inscrição imobiliária municipal e declaração de anuência dos confrontantes, com firma reconhecida na planta que será fornecida pelo município.

O município destaca que regularizar o imóvel traz vários benefícios, como a atualização do cadastro imobiliário, com o carnê do IPTU sendo gerado em nome do proprietário do imóvel que passa a ser mais valorizado. Isso porque, o imóvel irregular é desvalorizado por estar fora do mercado formal. Logo, não pode ser vendido, por meio de financiamento de instituição bancária.

Assim como, o imóvel regularizado serve como garantia para obtenção de crédito com juros menores e as vendas ficam mais fáceis, justamente, poque pode ser financiado pelos bancos. Além de ser mais seguro, para o comprador, adquirir um imóvel regular, e porque em bairros onde os imóveis são regularizados, os investimentos públicos são maiores em educação, segurança, saúde, lazer, entre outros serviços públicos. Isso permite uma maior qualidade de vida aos moradores.

