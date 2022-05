Primeiros finalistas dos Jogos Escolares são definidos em Santa Teresa e Alegre

Por Redação - Redação 11

As primeiras regionais dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2022 foram encerradas no último sábado (30), nos municípios de Santa Teresa e Alegre, com a definição dos campeões que garantiram a vaga nas finais estaduais, que serão disputadas no Sesc de Guarapari, em junho.

Nesta fase dos Jogos Escolares são disputadas as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e voleibol. Na categoria infantil (de 12 a 14 anos), as escolas se enfrentam, representando as próprias unidades de ensino. Já na juvenil (15 a 17), os municípios formam seleções com os estudantes.

Nesta segunda-feira (02), mais duas regionais terão início, nas cidades de Atílio Vivácqua e Domingos Martins. Em Atílio Vivacqua, além da cidade anfitriã, estarão presentes também atletas dos municípios de Anchieta, Iconha, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Vargem Alta.

Na regional de Domingos Martins, participarão alunos das cidades de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Castelo.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, e promover a ampla mobilização da juventude estudantil espírito-santense em torno do esporte.

Os Jogos Escolares buscam fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos e possibilitar a identificação de talentos nas escolas. Têm ainda o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania com aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

Os vencedores das oito Regionais se classificam para a etapa Final Estadual, que tradicionalmente acontece em Guarapari.

Confira a lista dos vencedores nas regionais de Santa Teresa e Alegre:

Santa Teresa (Regional I)

Futsal

Masculino Infantil – EEEFM Eurico Sales (Itaguaçu)

Masculino Juvenil – Santa Leopoldina

Feminino Infantil – EMEF Ezequiel Fraga Rocha (Aracruz)

Feminino Juvenil – Santa Leopoldina

Handebol

Feminino Infantil – EEEFM Eurico Salles (Itaguaçu)

Feminino Juvenil – Itaguaçu

Masculino Infantil – Darwin (Aracruz)

Masculino Juvenil – Aracruz

Volei

Masculino Juvenil – Aracruz

Basquete

Masculino Infantil – EMEF Santa Cruz (Aracruz)

Masculino Juvenil – Aracruz

Alegre (Regional II)

Futsal feminino infantil – EEEFM Pedro de Alcântara Galveas (Dores do Rio Preto)

Futsal masculino infantil – EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Futsal feminino juvenil – Ibatiba

Futsal masculino juvenil – Alegre

Handebol masculino infantil – Instituto Educacional Santos Carvalheira (Alegre)

Vôlei feminino infantil – EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Vôlei masculino juvenil – Ibatiba

